Тегеран, , 08:39 — REGNUM 25 ноября посол Ирана в Сараево заявил, что Исламская Республика поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Реза Келичхан выступил с этими замечаниями на отдельных встречах с заместителем председателя Палаты представителей Денисом Звиздичем и заместителем председателя Палаты народов Боснии и Герцеговины Драганом Човичем.

В ходе встреч Келичхан выразил надежду, что парламенты Ирана и Боснии и Герцеговины будут способствовать расширению отношений между двумя странами во всех областях.

Он отметил, что с момента обретения Боснией и Герцеговиной независимости Иран уважает ее территориальную целостность, суверенитет и единство, а также поддерживает все этнические группы, проживающие в этой стране, включая боснийцев, сербов и хорватов.

Поблагодарив Иран за помощь Боснии и Герцеговине в 1990-е годы, Звиздич приветствовал расширение связей между Тегераном и Сараево, отметив, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции следует продолжить обмен делегациями на самом высоком уровне, а также проведение заседаний совместных экономических комиссий.