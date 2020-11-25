Украина, , 20:24 — REGNUM Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений национальной гвардии, который продавал секретные данные спецслужбам России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что задержанный отправлял «агрессору» данные о международной военной помощи, которую получали подразделения нацгвардии, данные о деятельности иностранных инструкторов на Украине, а также схемы расположения украинских режимных объектов.

СБУ считает, что завербовали командира в 2019 году.

Правоохранители провели обыски по месту службы и жительства военнослужащего, в ходе которых получили доказательства его противоправной деятельности. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления по статье 111 УК (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре было передано в суд дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта. Следствие считает, что Шайтанов, который раннее был одним из руководителей Центра специальных операций «А», передавал секретную информацию российским спецслужбам.