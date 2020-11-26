Тегеран, , 09:04 — REGNUM 25 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил недавние террористические взрывы в афганском Бамиане и передал соболезнования афганскому правительству и народу в связи с этим инцидентом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде осудил террористические нападения в Бамиане, в результате которых погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая ни в чем не повинных женщин и детей. По меньшей мере 17 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате двух взрывов, которые произошли в афганском городе Бамиан.

Начальник полиции одноимённой провинции Забардаст Сафаи заявил, что одна взрывчатка была спрятана на обочине дороги у одного из главных рынков города, где проживают представители преимущественно шиитского этнического меньшинства.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.