Тегеран, , 07:44 — REGNUM 25 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Вашингтон тайно пытается уничтожить правовые институты Афганистана с целью создать повод для развертывания своих сил в этой стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде отметил, что США пытаются уйти из Афганистана таким образом, чтобы в очередной раз страна увязла в вооруженном конфликте.

Он подчеркнул: «Американские силы вторглись в Афганистан, погубили афганский народ и теперь оставляют после себя зловещее наследие, разрушая правовые институты страны в надежде, что однажды они вернутся снова».

«После своего ухода правительство США должно следовать международному праву, а не так называемой политике выжженной земли», — сказал Хатибзаде.

Что касается вывода американских войск из Афганистана и продолжения вооруженного конфликта в стране в условиях, когда мир не был достигнут, иранский дипломат заявил, что Иран верит в проведение реальных мирных переговоров.