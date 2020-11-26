Минск, , 05:38 — REGNUM Выступая на совещании в президентском дворце, президент Белоруссии Александр Лукашенко коснулся многих интересных тем. Не касался он только тех вопросов, которые реально важны для нынешнего состояния Белоруссии. Почему так произошло, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта реальность Лукашенко не устраивает и он просит срочно принести ему другую. Так можно расценить выступление белорусского президента, рассказавшего собравшимся его послушать о войне в Нагорном Карабахе, об ошибках Франции и Германии и о том, как он, Лукашенко, «укрепляет связи с зарубежными партнерами». Последнее должно было особенно «порадовать» тех жителей Белоруссии, которые остались без отопления и воды в тот самый момент, когда их президент решал проблемы мирового масштаба.

В прочем, белорусский президент обратил внимание на то, что в российских СМИ его политику, которую он любит называть «многовекторной», посмели критиковать. Может критика связана с тем, что эта «многовекторность» уже давно напоминает политическую проституцию в особо крупных масштабах? Читайте статью Георгия Шкловского «Лукашенко хочет решать проблемы мировой политики, а не белорусского ЖКХ».