Бишкек, , 20:10 — REGNUM При нынешнем кризисе, в условиях которого резко участились случаи нападения местных жителей на иностранные компании, будет крайне сложно убедить инвесторов вкладывать деньги в экономику Киргизии. Об этом заявил депутат Иса Омуркулов на заседании парламента, пишет «Tazabek».

»Везде сжигаем, везде выгоняем, везде наносим ущерб и сжигаем. Когда будем уверены, что здесь создадим им нормальные условия? Почему не привлекаем к ответственности?», — спросил он у исполняющего обязанности премьер-министра Артема Новикова.

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В ответ на это и. о. главы правительства Киргизии сообщил, что представители новых киргизстанских властей еженедельно встречаются с инвесторами и обсуждают с ними различные проекты.

Говоря о возможности привлечения к ответственности мародеров, нападающих на горнорудные предприятия, Новиков сообщил, что «правоохранительные органы ведут следственные мероприятия».

Отметим, что за годы независимости Киргизии местных жителей, участвовавших в многочисленных нападениях на иностранных инвесторов, еще ни разу не привлекли ни к уголовной, ни даже к административной ответственности.