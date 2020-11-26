Пекин, , 03:08 — REGNUM Несмотря на охватившее планету коронавирусное безумие, Китай продолжает показывать и экономический рост, и успехи в своей торговой экспансии. О том, почему успехи Китая можно сравнить с везением умелого охотника, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй квартал 2020 года принес планете Земля неутешительные вести, экономики развитых стран с треском полетели вниз на фоне разгулявшейся борьбы с коронавирусной эпидемией. США провалились на 32,9%, вдвое лучший, но все равно ужасный результат в 14,4% вниз продемонстрировал Евросоюз. На этом фоне китайские 3,2% роста становятся просто прекрасным результатом.

Разумеется, китайское руководство не могло не воспользоваться таким случаем, чтобы не продолжить свой экономический натиск в западном направлении. И здесь, кроме уже прославленных «Нового шелкового пути» и «Жемчужной нити», Китаю удалось инициировать экономическое соглашение, способное обеспечить его заслуженными трофеями на 100 лет вперед. Читайте статью Марьяна Сидорива «Как Китай «снимает шкуры»».