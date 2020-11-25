Токио, , 19:53 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И в рамках своего визита в Токио провел встречу с генеральным секретарем правящей ЛДП Тосихиро Никаем. Об этом 25 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения в последние годы вернулись в русло стабильного развития; в особенности контакты активизировались после смены в Японии руководства кабинета министров.

Главой китайского МИД отмечено прочное взаимодействие Пекина и Токио в противостоянии эпидемии коронавирусной инфекции, а также активные усилия китайской стороны по продвижению новой «архитектоники» развития, в том числе касательно внутреннего рынка, что создает для Японии и других стран АТР широкие возможности. В частности, говорилось о перспективах активизации гуманитарных контактов, а также о расширении региональной интеграции в рамках ВРЭП — Всестороннего регионального экономического партнерства, подписанного на днях обеими сторонами вместе с целым рядом других стран АТР.

Т. Никай, в свою очередь, напомнил о телефонном разговоре между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Есихидэ Сугой, состоявшемся после вступления последнего в должность премьер-министра. Японская сторона приветствует договоренности о запуске «экспресс-коридора» для упрощения персональных обменов, а также о возможностях, предоставляемых межпартийным сотрудничеством правящих партий — КПК и ЛДПЯ.