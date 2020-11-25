Анкара, , 22:21 — REGNUM Ван Холлен, сенатор конгресса США, в интервью греческому телеканалу 25 ноября оценил возможную американскую политику по отношению к Турции после победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Он заявил, что Байден будет намного жестче по отношению к Анкаре по сравнению с Трампом. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Он также отметил, что Конгресс США продолжит рассматривать вопрос введения санкций против Турции в связи с поставками зенитного ракетного комплекса С-400 из России.

«Греция и другие наши европейские союзники могут быть уверены, что администрация Байдена положит конец хаотичной и ненадежной внешней политике, проводимой Трампом в последние 4 года», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что первым приоритетом американской внешней политики станет восстановление отношений с их союзниками в Европе, которые, по его словам, также считают неприемлемым поведение бывшей администрации США, и «переориентация на установление принципов верховенства права, демократических правил и свободы прессы, которые находятся под давлением авторитарной власти президента Турции Эрдогана».

Напомним, одной из недавних претензий западных стран является, по их мнению незаконный контроль Турции над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости введения санкций против Анкары и немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.