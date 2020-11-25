Астрахань, , 19:45 — REGNUM В Астрахани в отношении бывшего заместителя главы администрации Советского района возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону

Копилка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, он потребовал от бизнесмена, который незаконно торговал продовольствием через павильоны и киоски, каждый месяц платить ему по 12 тысяч рублей. За это чиновник пообещал не сносить незаконные торговые объекты.

С октября 2019 года по июнь 2020 года сотрудник районной администрации получил более 75 тысяч рублей.