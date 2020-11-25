Пекин, , 19:44 — REGNUM В посольстве Узбекистана в Пекине с участием посла Бахтиера Саидова и специального представителя правительства КНР по делам Евразии, бывшего посла в России Ли Хуэя прошел брифинг. Об этом 25 ноября сообщает Синьхуа, обращая внимание на тему: «Китай и Узбекистан на Здоровом шелковом пути: развитие традиционной китайской и узбекской народной медицины. Перспективы взаимодействия в дистанционной сфере».

В своих выступлениях оба дипломата отдали должное руководству двусторонним диалогом, которое осуществляется лидерами двух стран — Си Цзиньпином и Шавкатом Мирзиеевым. Страны поддерживают тесные контакты, совместно реализуя инициативу «Пояса и пути». Ли Хуэй отметил помощь Ташкента на пике эпидемии в Китае весной текущего года, а также крепнущую солидарность в претворении в жизнь идеи сообщества единой судьбы.

Б. Саидов, в свою очередь, указал на охрану здоровья как на приоритетную отрасль сотрудничества двух стран, подчеркнув важность и плодотворность регулярного обмена опытом в ходе борьбы с нынешней пандемией, а также координации систем общественного здравоохранения.