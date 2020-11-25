Пекин, , 19:24 — REGNUM Выступая на пресс-конференции в Пекине, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила о том, что материковая часть страны продолжит предпринимать целенаправленные меры по противодействию и наказанию сепаратистов и спонсоров идеи так называемого «независимого Тайваня». Об этом 25 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что их действия направляются против государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Подобные жесткие меры, подчеркнула чиновник, ни в коей степени не направлены против соотечественников с Тайваня, а преследуют цель расширения обменов между двумя берегами Тайванского пролива и устранения препятствий по укреплению мира и стабильности. Мирное и поступательное развитие отношений материка и острова невозможно без противодействия сепаратизму, сторонники которого должны быть привлечены к народному суду за подрывную деятельность.