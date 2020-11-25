Париж, , 18:54 — REGNUM Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наемников» из Нагорного Карабаха в качестве доказательств реального изменения политики Анкары, заявил 25 ноября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на заседании комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.

Сирийские боевики Freedom House

«На протяжении нескольких дней я отмечал некоторые изменения в тональности заявлений руководства Турции… Но изменений в речах недостаточно, нужны действия, доказывающие реальность изменения политики», — сказал Ле Дриан.

«Одно из таких действий, ожидаемых от Турции, — это вывод сирийских наемников, переброшенных ею в Нагорный Карабах», — сказал министр иностранных дел Франции.

При этом Ле Дриан отметил, что на декабрьском саммите Евросоюза будут сделаны выводы в отношении Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на саммите ЕС президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 300 боевиков террористических группировок переброшены из Сирии через турецкий город Газиантеп в Азербайджан.

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