Махачкала, , 18:44 — REGNUM Новый врио председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов принял первые кадровые решения. Своими распоряжениями он уволил трех советников и одного помощника, а также руководителя своего секретариата, сообщается 25 ноября на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

С формулировкой «по собственному желанию» освобождены от должностей советники председателя правительства Дагестана Булат Хайрутдинов, Ленар Сабиров и Илья Соколов. Свои посты также покинули помощник премьера Рамиль Кадыров и руководитель секретариата Игорь Губайдуллин.

Отметим, что все указанные лица получили должности в период, когда правительство Дагестана возглавлял Артем Здунов. Он, напомним, 18 ноября был назначен врио главы Мордовии, а врио председателя правительства Дагестана стал первый вице-премьер республики Абдулпатах Амирханов.

Читайте также: Кандидатуру нового врио премьера Дагестана мог лоббировать сенатор Керимов