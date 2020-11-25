Кострома, , 18:34 — REGNUM В Костромской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР), специалисты которого будут собирать и анализировать жалобы и сообщения от населения, поступающие через открытые источники в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Работа ЦУР в Костромской области Adm44.ru

Информация, оставленная костромичами в личных аккаунтах, комментариях на официальных страницах ведомств или городских сообществ будет перенаправляться в исполнительные органы власти и органы местного самоуправления, ответственные за решение вопроса.

Главным критерием эффективности работы центра станет «оперативное и качественное решение проблем и адресное информирование людей о проделанной работе».

Руководителем ЦУРа назначена Ирина Фролова, ране работавшая начальником организационного отдела департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.

Кроме анализа обращений центр займётся аналитическими исследованиями, организацией образовательных семинаров, разработкой и внедрением механизмов и цифровых сервисов обратной связи. В дальнейшем отделения ЦУРа планируется открыть во всех районах области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создать в регионах центры управления в срок до 1 декабря 2020 года поручил президент России Владимир Путин. Средства на работу центров выделяет федеральный бюджет.