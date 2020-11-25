Киев, , 18:20 — REGNUM Российская Федерация в настоящий момент активизировала кампанию по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины.

Кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее заявление сегодня, 25 ноября, сделало генеральное управление разведки министерства обороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению ведомства, целью кампании является «провоцирование недоверия к высшему руководству Украины» и дискредитация его деятельности по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинская разведка «вычислила», что в своей кампании по дезинформации Кремль применяет пророссийские СМИ, журналистов и неких «агентов влияния», которые, в частности, находятся на территории Украины.

В заявлении подчеркивается, что одним из направлений кампании является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем.

ИА REGNUM отмечает, что именно сегодня в медиа появилась информация о возможном телефонном разговоре, который в ближайшее время якобы должны провести президенты Украины и России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что сейчас в Москве не планируют телефонный разговор с Зеленским, однако при необходимости «соответствующий диалог могут согласовать через имеющиеся каналы общения».