Ростов-на-Дону, , 18:17 — REGNUM Ввести мораторий на плановые проверки медицинских организаций предложил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусу, состоявшемся в онлайн-формате под руководством председателя рабочей группы — мэра Москвы Сергея Собянина. При этом внимание должно быть уделено ситуациям, где возникает угроза жизни и здоровью людей.

Казаки Войска Донского помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Donland.ru

По мнению главы региона, при колоссальной нагрузке на систему здравоохранения медики вынуждены отвлекаться на избыточные проверки. Так, в период с 1 апреля по 23 ноября на Дону проведена 1 тыс. 51 проверка, проинспектирована 161 из 164 больниц. Около трети проверок провели медицинские страховые организации, столько же — прокуратура и правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о продлении в России моратория на плановые проверки медицинских организаций сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Председатель правительства РФ поручил разработать проект соответствующего федерального закона.

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