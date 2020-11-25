Киев, , 18:10 — REGNUM Украинский политический эксперт Сергей Фурса считает, что официальный Киев получил «последнее американское предупреждение» и дальнейшие отношения с США сейчас находятся под большим вопросом.

Об этом он рассуждает в статье для издания «Новое время».

Фурса отмечает, что на прошлой неделе в издании Washington Post вышла редакторская статья, в которой описывалась ситуация на Украине — не очень оптимистичная в плане движения страны на пути реформ. Особенно в материале отмечалась борьба с борьбой с коррупцией вместо просто борьбы с коррупцией, а также делались предположения, как может помочь администрация нового президента США Украине исправить эту ситуацию.

А накануне один из ключевых внешнеполитических советников Джо Байдена Майкл Карпентер сослался на публикацию The Washington Post в социальных сетях и отметил, что США имеют достаточно внешнеполитических инструментов, чтобы помочь Украине, но при этом украинцы должны отстранить от власти людей, которые вредят государству. Также Карпентер отмечает, что олигархи сейчас сильнее, чем когда-либо с 2014 года.

«Вот это и есть последнее американское предупреждение. Большой Брат все видит. И увеличение влияния олигархов видит, и разрушение антикоррупционной инфраструктуры видит… И еще надеется, что президент сможет исправить ситуацию, и готов ему помогать. Ключевой вопрос, готов ли сам президент — готов ли он исправлять и признавать свои ошибки. Или хотя бы исправлять, не признавая их публично. Готов ли он принимать назревшие кадровые решения. Может ли сигнал быть еще более понятным?» — комментирует Фурса.

Эксперт также заявил, что Байден для Украины может быть как сержант американской армии.

«Мы все видели в кино, как эти люди третируют своих солдат. Но делают это с одной целью — чтобы они стали лучше и выжили в бою», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что экс-президент Украины Петр Порошенко ждет формирования «союза» США и Украины при президенте Джо Байдене. Также он заявил, что нет лучшей стратегии борьбы против России, чем подтверждать «единство и решимость» Украины и США.