Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова просят уберечь от сноса школу №136 в Калининском районе Петербурга. Такой запрос направил ему 25 ноября городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа расположена на улице Ольги Форш, д. 9, литера А. Автором запроса стала единоросс Галина Назарова. Она заметила, что раньше школа стояла в очереди на капремонт, но в итоге его не дождалась, вместо нее решили построить новый объект — к 2023 году.

Назарова подчеркивает, что в Калининском районе и так не хватает школ, так что ей кажется расточительством сносить существующее здание.

Депутат утверждает, что глава Калининского района Василий Пониделко, которого парламентские единороссы во главе с вице-спикером Анатолием Дроздовым публично критикуют уже не первое заседание, «абсолютно игнорирует» ситуацию со школой.

«Школа оставлена без контроля. Жители района регулярно направляют в мой адрес душераздирающие фото и видео, где в школе происходят различные акции вандализма, которые никаким образом не пресекаются, а общедоступность данного объекта неприкрыто транслируется в социальных сетях. Можно сделать вывод, что подобное попустительство со стороны администрации района является умышленным для того, чтобы здание школы привести в разрушенный вид», — заявила Назарова.

По ее словам, Пониделко не дает комментариев по проблеме, а пресс-служба администрации «беспочвенно ссылается на аварийность здания», хотя тому нет документальных подтверждений. «Презентованный проект школы снижает мощность до 550 мест, хотя существующая школа № 136 имеет большую мощность, на 700 мест», — говорится в запросе.

Добавим, это уже как минимум третий запрос на имя Беглова по поводу деятельности Василия Пониделко в Калининском районе. Спикер ЗакСа и главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров лично клеймил Пониделко и указывал Смольному на ошибки в его «кадровой политике».

От одномандатного округа №6, который приходится на Калининский район, в ЗакС избирается соратник Макарова, вице-спикер Дроздов. Макаров в течение года неоднократно заявлял, что в грядущих выборах 2021 года Смольный решил сделать ставку в этом округе не на Дроздова, а на бывшего «яблочника», экс-кандидата в губернаторы Михаила Амосова, соответственно, Дроздову якобы пройти в новый состав Заксобрания не дадут. Амосов факт переговоров со Смольным отрицает.

Добавим, на муниципальных выборах 2019 года соратники Амосова фактически взяли под контроль МО «Гражданка» в Калининском районе и вытеснили оттуда единороссов, дочь Амосова Галия попала в совет, а его бывшая помощница возглавила местную администрацию.