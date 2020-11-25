Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову придется объяснить, почему в Петербурге невозможно вызвать на дом участкового врача через интернет, а больным, в том числе COVID-19, приходится по полдня ждать ответа по телефону. Соответствующий запрос направили Беглову из городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Автором выступил «яблочник» Борис Вишневский. Ранее он уже спрашивал об этом у профильного вице-губернатора Олега Эргашева, однако исчерпывающего ответа не получил. Так, Эргашев не сообщил, почему до сих пор не работает электронный сервис «Вызов врача на дом», обещанный Смольным в рамках программы «Электронное здравоохранение», хотя до 2023 года должны были появиться 23 сервиса для пациентов, и на это потрачено почти 270 млн рублей. Эргашев также не сообщил, когда сервис «Вызов врача на дом» хотя бы примерно будет доступен.

«Время, необходимое для вызова по телефону участкового врача на дом, может доходить до четырех часов. Это ведет к огромным потерям времени и нервному напряжению горожан, усугубляя их состояние здоровья», — пишет Вишневский губернатору.

Депутаты интересуются у Беглова, когда всё же заработает «Вызов врача на дом» через интернет, по каким причинам он, а также еще 15 сервисов из 23 обещанных до сих пор не функционируют, а также будет ли проведена проверка и привлечены к ответственности виновные в срыве сроков реализации программы.

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