Москва, , 17:18 — REGNUM За прошедшие сутки с участием российских миротворцев в Нагорный Карабах из Армении вернулись свыше двух тыс. беженцев, сообщил 25 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его данным, всего с момента прекращения боевых действий в Нагорный Карабах вернулись почти 15 тыс. человек.

«Всего же в места прежнего проживания вернулись уже около 15 тыс. жителей, ранее вынужденно покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе введен режим полного прекращения огня и любых военных действий. В регион введен миротворческий контингент Вооруженных сил России.

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