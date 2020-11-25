Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В Петербурге собираются заключить кальянные в жёсткие законодательные рамки. Об этом объявил депутат Заксобрания от «Единой России» Денис Четырбок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Народный избранник сообщил, что на ближайшем заседании парламентского комитета по законодательству 27 ноября обсудят шесть концепций, которые регламентировали бы работу кальянных в Петербурге. Ту, которую предпочтут участники, положат в основу будущего законопроекта.

Депутаты намерены воспользоваться тем фактом, что отныне в России к табачным изделиям приравнены и кальяны, и вейпы, и электронные сигареты. Теперь регионы могут своими законами ограничить деятельность кальянных клубов.

Их наличием долгое время возмущается спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров, то и дело вспоминая собственный печальный опыт посещения кальянной.

«Когда мне показали на территории моего избирательного округа, что происходит, я приехал и сразу потребовал закрытия этой так называемой кальянной. Когда в этом угаре, в этом чаду находятся молодые ребята 15, 16, 18 лет ‑ и это вместо занятий спортом! Поэтому то, что эта отрасль требует жесткого регулирования, в том числе законом Санкт-Петербурга… Мы чего добиваемся? Мы добиваемся, чтобы все это регулировалось законом Санкт-Петербурга, чтобы были прописаны ясные правила, чтобы не поступало жалоб от жителей на работу кальянных. Тем более это что за система, чтобы кальянная работала в жилом доме? А что соседи скажут?» — заявил Макаров 25 ноября.

По его мнению, кальянные мешают воспитывать «здоровое поколение», которое бы было настоящими «гражданами России», интересующимися спортом и историей.

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