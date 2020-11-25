Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:56 — REGNUM В Ярославской области депутат городской Думы Переславля-Залесского Евгений Работников направил обращение в прокуратуру с требованием проверить законность рассмотрения генерального плана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 26 ноября на своем очередном заседании депутаты рассмотрят новый генеральный план городского округа Переславля-Залесского.

Процедура разработки и принятия генплана Переславля уже обросла скандалами. Не стали исключением и перипетии внесения проекта генплана в городскую Думу. Еще на заседании комиссии по бюджету, экономике и развитию депутат Сергей Шеманаев обращал внимание народных избранников на то, что материалы генплана поступили в думу позже 11 ноября, то есть позже, чем за 15 дней до рассмотрения вопроса на заседании Думы. Это является нарушением Устава. Действительно, заседание комиссии по подготовке генерального плана, где вносились изменения по итогам публичных слушаний, состоялось 12 ноября, а материалы были выгружены на страницу Думы только 16 ноября.

Евгений Работников обратил внимание еще на целую серию обстоятельств, которые, по его мнению, являются нарушениями. Перед заседанием Думы депутаты должны получить материалы не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты заседания. Вчера вечером народные избранники получили ссылку на некий файлообменник, откуда можно скачать документы генплана. Скачав архив, Евгений обнаружил, что перед ним совершенно не тот документ, который обсуждался на публичных слушаниях и потом на депутатской комиссии 18 ноября.

«Считаю, что проект генерального плана претерпел такие существенные изменения, что его нельзя уже считать тождественным тому проекту, который депутаты рассматривали на комиссии и тем более тому, который, по словам Ильи Шеффеля, представлявшего проект на заседании депутатской комиссии, одобрили жители на публичных слушаниях. Депутаты не могут оценить, какие именно правки были внесены в проект после окончания слушаний, так как не могут ознакомится с протоколом заседания комиссии от 12 ноября 2020 (комиссия состоялась уже после официальной даты поступления генплана в думу!), и какие изменения сделаны после заседания депутатской комиссии 18 ноября. На комиссии 18 ноября никакие конкретные предложения по поправкам в протокол не заносились. Я обращаюсь в прокуратуру с требованием провести проверку изложенных фактов и в случае выявленных нарушений в срочном порядке предостеречь городскую Думу Переславля-Залесского от нарушения закона и устава городской Думы Переславля-Залесского,» — написал Евгений Работников.

Очередное заседание городской Думы Переславля-Залесского состоится 26 ноября 2020 года.

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