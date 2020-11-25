Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 ноября 2020, 16:56 — REGNUM В Ярославской области депутат городской Думы Переславля-Залесского Евгений Работников направил обращение в прокуратуру с требованием проверить законность рассмотрения генерального плана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 26 ноября на своем очередном заседании депутаты рассмотрят новый генеральный план городского округа Переславля-Залесского.
Процедура разработки и принятия генплана Переславля уже обросла скандалами. Не стали исключением и перипетии внесения проекта генплана в городскую Думу. Еще на заседании комиссии по бюджету, экономике и развитию депутат Сергей Шеманаев обращал внимание народных избранников на то, что материалы генплана поступили в думу позже 11 ноября, то есть позже, чем за 15 дней до рассмотрения вопроса на заседании Думы. Это является нарушением Устава. Действительно, заседание комиссии по подготовке генерального плана, где вносились изменения по итогам публичных слушаний, состоялось 12 ноября, а материалы были выгружены на страницу Думы только 16 ноября.
Евгений Работников обратил внимание еще на целую серию обстоятельств, которые, по его мнению, являются нарушениями. Перед заседанием Думы депутаты должны получить материалы не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты заседания. Вчера вечером народные избранники получили ссылку на некий файлообменник, откуда можно скачать документы генплана. Скачав архив, Евгений обнаружил, что перед ним совершенно не тот документ, который обсуждался на публичных слушаниях и потом на депутатской комиссии 18 ноября.
Очередное заседание городской Думы Переславля-Залесского состоится 26 ноября 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы призвал переславцев бороться за Плещеево озеро