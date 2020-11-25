25 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Ангелина Потеряйко, , 21:19 — REGNUM 24 ноября 2020 года компания TAdviser провела онлайн-конференцию «ИТ в госсекторе», на которой обсуждались тенденции цифровой трансформации государственной власти.

IT-скамейка Павел Редин © ИА Красная Весна

На ней участники говорили о вопросах открытости государственной власти через цифровизацию, повышении эффективности управления госзакупками за счет цифровизации, больших данные для ГИС, цифровых каналов коммуникаций граждан, бизнеса и власти, государственных ИТ-платформ, актуальных вопросах обработки персональных данных граждан в ГИС, импортозамещении в ИТ-системах госструктур, оценке эффектов от практической реализации проектов информатизации в различных сегментах госсектора.

Участники конференции, среди которых были представители компаний-разработчиков и чиновники, ответственные за цифровую трансформацию в своих ведомствах и регионах, обменялись опытом реализации практических проектов внедрения IT в госсектор.

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Работу конференции открыл Дмитрий Комиссаров — основатель, генеральный директор компании «МойОфис», который объявил, что по оценкам, полученным его компанией, 52% российских предприятий не готовы к удалённой работе частично или полностью. Он считает, что мы находимся в новой цифровой реальности, которая не предполагает возвращения сотрудников в офисы раньше, чем через год, даже при самых оптимистичных прогнозах; по его ощущениям, это произойдет через 3−4 года. Поэтому, по его мнению, требуется другой подход к организации работы, тем более что цифровые технологии позволяют в том числе и государственным чиновникам работать удаленно.

Дмитрий Комиссаров также обратил внимание на то, что специалисты по кибербезопасности, которые обслуживают IT-инфраструктуру госорганов, должны обладать новыми компетенциями, так как протоколы почтовых серверов и мессенджеров, по которым в условиях удаленной работы перемещаются письма, легко взламываются.

В качестве решения этой проблемы Дмитрий Комиссаров предложил продукцию его компании — «МойОфис» — платформу для коммуникации между сотрудниками и работы с документами, которой уже пользуются Росгвардия и Росправосудие.

«МойОфис» работает на всех крупных российских операционных системах, поддерживает выгрузку документов крупных госкомпаний.

Дмитрий Комиссаров также сообщил о том, что по инициативе компании создано некоммерческое предприятие «Хаб знаний» для подготовки учебных материалов по использованию ПО «МойОфис» и обучению пользователей работе с программой.

Директор «МойОфис» высказал мнение, что государство должно создавать спрос на отечественные IT-разработки, а не оказывать адресную поддержку, так как такая поддержка, по словам Дмитрия Комиссарова, может быть отобрана государством, как, например, произошло с централизованной закупкой ПО, которое Минцифры хочет отменить.

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Технический директор ИТ-компании ОТР Анатолий Безрятин в начале представления продукта своей компании сослался на слова президента РФ Владимира Путина, произнесенные им на саммите G20:

«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным».

Анатолий Безрятин считает, что эти вызовы дают новые возможности, в частности, и для развития IT-отрасли, к которой принадлежит его компания, разработавшая платформу «Опора» с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для электронного документооборота, бухгалтерии и мобильного мониторинга.

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И. о. заместителя руководителя лаборатории по обучению в компании Group-IB Анастасия Баринова выступила на конференции с докладом о цифровой гигиене в эпоху цифровой трансформации, в котором перечислила главные правила личной и корпоративной кибербезопасности.

Она предупредила участников конференции о том, что в последние годы киберпреступность выходит на первый план, меняется мотивация преступников. Их основной целью является похищение денег или данных, но есть и неявные мотивации, которые усложняют процесс противодействия их активности. Также улучшаются технические возможности атакующих. Кроме того, утечка данных из систем пользователей ПО снабжает злоумышленников необходимой им информацией. Изменения цифровой инфраструктуры пользователей, а именно увеличение количества типов устройств, новых аккаунтов в социальных сетях и на сайтах, увеличивают количество данных, которые передаются в незащищенном виде. Чем больше аккаунтов и устройств, тем больше цифровых отпечатков в цифровом пространстве оставляют люди. Эти отпечатки используются мошенниками в корыстных целях. Такие данные похищаются с целью последующей перепродажи, конкурентной разведки, вымогательства и т. д. Также существуют вредоносные программы, которые заражают компьютеры, смартфоны, умные устройства. Кибермошенники используют для достижения своих целей подмену голоса, номера телефона, создание поддельного видеоконтента.

Биометрия Toshiyuki IMAI

Профессиональные киберпреступники проводят целевые атаки на организации с целью похищения денег, данных, поражают работоспособность компаний. Отдельные группировки специализируются на корпоративном шпионаже: в течение 2−6 месяцев они «находятся» в инфраструктуре организации, собирая необходимую информацию.

В эпоху пандемии COVID-19 появились новые виды мошенничества — фальшивые штрафы, рассылка писем о COVID-19 с «заразными» ссылками.

Анастасия Баринова указывает на то, что эти атаки и похищение данных возможны из-за несоблюдения правил цифровой гигиены самими пользователями по причине незнания. 90% первичного проникновения «заразных» программ происходит через вложения, присылаемые с письмами по электронной почте. В результате компании получают репутационный и финансовый ущерб.

Она призывает контролировать информацию, которую люди публикуют о себе в сети интернет и соблюдать следующие правила цифровой гигиены:

обучать своих сотрудников тому, как настраивать удаленный доступ к рабочему компьютеру, какие каналы передачи информации разрешены;

повышать квалификацию сотрудников, ответственных за IT-безопасность, обновлять данные о киберугрозах.

Анастасия Баринова рассказала о том, что ФОИВы также сталкиваются с инцидентами кибератак, и эти атаки являются актуальной угрозой, так как существует большое количество кибергруппировок, атакующих государственные информационные системы и присутствующих на критически важных объектах разных стран. При этом пользователи сами заражают свои устройства, не подозревая об этом. Правила гигиены для госслужащих будут такие же, как и для остальных пользователей.

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Директор по работе с государственными заказчиками «Билайн Бизнес» Александр Шведов поделился опытом внедрения IT-продуктов в работу государственных компаний и ведомств. Он разбил примеры на четыре блока.

1. Использование видеоаналитики для определения количества нарушителей правил оплаты проезда в общественном транспорте. В результате внедрения такой системы увеличилась выручка перевозчиков, снизились расходы на оплату труда в связи с отказом от услуг части контролеров.

2. Анализ портрета пассажиропотока людей на поездах «Ласточка», следующих по маршруту Иваново — Москва позволил оценить социальный статус пассажиров, цели их поездки, выявить среди них трудовых мигрантов, туристов. В результате было оптимизировано расписание поездов и их количество.

3. С помощью технологии телемедицины в партнёрстве с Ленинградской областью «Билайн Бизнес» организовал наблюдение за пациентами с инфекцией COVID-19: были проведены десятки консультаций, повторные онлайн-приемы, выписаны лекарства. В результате был получен опыт оперативного взаимодействия с пациентом и снизилась нагрузка на медперсонал.

Ставропольской краевой больнице «Билайн Бизнес» помог трансляцией видеоизображения во время конференции с помощью специальной телемедецинской стойки, что позволило участникам обменяться опытом, провести тестирование медицинского оборудования в режиме онлайн.

4. Интеллектуальная транспортная система способствовала выбору места расположения постов весогабаритного контроля. С её помощью была построена модель, показывающая, сколько штрафов можно будет получать при расположении постов в том или ином месте.

Также эта система позволяет на основе анализа перемещения людей в те или иные районы города осуществить планирование и обоснование новых маршрутов транспорта, оптимизировать загруженность маршрутов общественного транспорта с помощью данных с видеокамер и геоданных. В результате были не только оптимизированы транспортные маршруты, но и повысился комфорт пассажиров, увеличилась выручка, утилизация автопарка стала более эффективной.

При этом Александр Шведов утверждает, что использование персональной информации в их IT-продуктах происходит согласно законодательству. Она используется в агрегированном виде и в соответствии с теми положениями, которые прописаны в контрактах с абонентами.

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Директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса Алексей Печенин сообщил о преимуществах интерфейса продуктов Mail.ru для IT-продуктов для госсектора. В частности, речь шла об автоматизированном рабочем месте, которое помимо прочего способно решить и проблему безопасности информации, предотвращая её утечку через бесплатные облачные сервисы и мессенджеры.

Он сообщил участникам конференции, что в госкомпаниях до сих пор используется «скайп» и Microsoft Exchange версии 2014 года, и предупредил о том, что со временем эти программы перестанут работать и их нужно заменить. В качестве альтернативы он предложил автоматизированное рабочее место Mail.Ru, которое состоит из корпоративной почты, мессенджера, хранилища, кадровых сервисов и сервисов социализации. В нем непредусмотрены офисные приложения, но оно интегрируются с российским ПО «МойОфис» и Р7.

Биометрия Toshiyuki IMAI

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Сергей Куликовский, генеральный директор компании «Полиматика», и Кирилл Прунтов, руководитель направления данных в «Ростелеком», поделились удачным опытом внедрения продуктов «Полиматики» в бизнес-процессы «Ростелекома» в период пандемии.

По словам Сергея Куликовского, в первую очередь возник актуальный вопрос по современному принятию управленческих решений, которые базируются на отчетности с использованием больших объемов данных.

Для решения этой проблемы в «Ростелекоме» была внедрена Единая биометрическая система — единственная в России платформа для удалённой идентификации гражданина по биометрическим данным, полученным по фотографии, которую клиент «Ростелекома», имеющий учётную запись на портале Госуслуг, передает вместе с заявкой на оказание услуг.

Со стороны информационной системы работа идет через государственную программу с защищенными контурами, что усложняет систему мониторинга, который должен быть направлен на правильное принятие решений. Сложности возникают на этапе получения информации, преодоления кризисов в IT-системах, устранения возникших инцидентов.

В качестве решение «Полиматика» предложила своим клиентам визуальные дашборды с данными аналитики для руководителей. Результатом такого внедрения стало создание аналитической культуры в корпорации «Ростелеком».

Помимо «Ростелекома» клиентами «Полиматики» являются Федеральная налоговая служба РФ, Пенсионный фонд России и некоторые другие государственные организации.

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Директор департамента цифровой трансформации Счётной палаты РФ Михаил Петров подвел итоги работы департамента за 2020 и сообщил о планах работы на следующий год.

Два года назад Счетная палата разработала собственную концепцию и стратегию цифровизации и новые методы работы. Основная сложность, с которой столкнулись инициаторы цифровизации, по словам Михаила Петрова, это «раскачать коллектив на применение новой технологии», поэтому были запущены пилотные проекты с демонстрацией результата от применения новых технологий и программы по обучению сотрудников. В качестве пилотных проектов были выбраны роботизация, аналитика, прототип «озера данных», образование сотрудников.

В 2020 году был запущен проект под названием «Цифровая зрелость» — модель для Счётной палаты, предусматривающая аудит департаментов Счётной палаты. Также в данный момент реализуется порядка 15 пилотных проектов по разработке аналитических панелей по национальным целям, незавершенному строительству, управлению отходами, анализу бедности, оперативному анализу исполнения федерального бюджета, анализу анти-COVID мероприятий и прочее. Для Счётной палаты разработана модель «цифрового департамента», позволяющая частично генерировать автоматические отчеты по проверке. В Счётной палате РФ создан «цифровой актив» — сообщество наиболее активных и мотивированных на цифровое развитие сотрудников. С помощью цифровых технологий был осуществлен успешный массовый перевод сотрудников на удаленный режим работы.

В планах на остаток 2020 года и 2021 год Счётной палатой РФ заявлены следующие мероприятия по цифровизации:

создание новых модулей «Цифрового инспектора» — рабочего места сотрудника Счётной палаты, куда войдут «Управление знаниями», «Панели аналитических показателей», информационно-аналитическая система «Коллеги», «Интеллектуальный помощник»;

создание системы управления качеством данных и системы управления данными;

создание полноценной службы управления данными;

развитие проекта «Цифровой зрелости»;

проведение первого конкурса аналитических работ DataContest;

проведение второго хакатона DataAudit;

развитие проекта data-in.ru.

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Региональный директор по России, СНГ, Грузии и Украине в компании Veeam Software Владимир Клявин, представляя продукты компании по резервному копированию и защите данных, сообщил о том, что благодаря пандемии цифровая трансформация предприятий прошла двухлетний путь за два месяца. Он заявил, что у разработчиков и вендоров, таким образом, развязаны руки для реализации новых проектов информационных систем.

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В завершение работы конференции её модератор, руководитель программы в Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Евгений Соломатин, озвучил следующий вывод: только при поддержке государства и бизнеса IT-сектор будет развиваться, двигаться и не отставать от трендов мирового уровня.

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