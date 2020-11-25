Киев, 25 ноября 2020, 16:46 — REGNUM Правительство Украины согласовало очередных губернаторов — на сей раз в Закарпатской и Харьковской областях страны.
Соответствующее решение было утверждено сегодня, 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, правительство согласовало освобождение с поста председателя Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова, а с поста руководителя Харьковской облгосадминистрации — Алексея Кучера.
После этого кабмин согласовал назначение губернатором Закарпатья винодела Анатолия Полоскова, а главой Харьковской области — Айны Тимчук.
ИА REGNUM напоминает, что центральная власть занялась сменой губернаторов по итогам местных выборов, состоявшихся 25 октября. Также в офисе президента Зеленского сменился чиновник, который курирует работу с регионами — в настоящий момент этот пост занимает Кирилл Тимошенко.