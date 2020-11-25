Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума направит делегацию наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэлу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Делегацию Госдумы, направляемую для участия за наблюдением проведения парламентских выборов в Венесуэле, возглавит вице-спикер палаты Игорь Ананских (СР). В ее состав войдут Максим Зайцев (ЛДПР), Владимир Блоцкий (КПРФ) и Фарит Ганиев (ЕР). Миссия сформирована по межфракционному принципу», — сказал Слуцкий.

Выборы в Национальную Ассамблею Боливарианской Республики пройдут 6 декабря.