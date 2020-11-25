Нью-Дели, , 16:39 — REGNUM Военно-морской атташе при посольстве Индии в России Маниш Чадха встретился с командующим Балтийским флотом Александром Носатовым и заявил о желании участвовать в совместных учениях и в праздновании Дня ВМФ России, сообщает 25 ноября пресс-служба Балтийского флота.

«На протокольной встрече в штабе Балтийского флота российская и индийская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран в сфере совместных учений в море», — указано в сообщении пресс-службы.

Индийская сторона заявила о желании участвовать в совместных манёврах в акватории Балтийского моря.

Индийский военно-морской атташе Чадха отметил очень высокий уровень взаимодействия флотов России и Индии и представил начальника группы наблюдателей за постройкой кораблей для ВМС Республики Индия на российских судостроительных предприятиях капитана 1 ранга Самиира Мохана Шарму.

«На встрече российская и индийская делегации обсудили взаимодействие двух стран в вопросах проведения строительства боевых кораблей для ВМС Индии, на российских верфях, а также их испытаний, которые проводятся в морских полигонах Балтийского моря. В настоящее время на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для ВМС Индии заложены два фрегата, «Тушил» и «Тамала», — поясняет пресс-служба флота.

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