Москва, , 16:27 — REGNUM Российские и ливийские депутаты обсудили ситуацию в североафриканской стране, а также вопросы межпарламентского сотрудничества двух государств, сообщает сайт Госдумы.

У России и Ливии имеется богатый исторический опыт разнопланового взаимовыгодного сотрудничества, РФ всегда рассматривала Ливию как одного из основных наших партнеров в Северной Африке, заявил в ходе встречи первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Он выразил надежду, что внутриполитическая ситуация в Ливии позволит развивать двусторонние парламентские связи более активно.

В свою очередь председатель Палаты депутатов Ливии Агила Салех высоко оценил поддержку России в борьбе с терроризмом и в продолжении диалога.

«Мы будем стремиться использовать опыт, потенциал и возможности Российской Федерации для обеспечения развития, которое изменило бы жизнь ливийцев к лучшему, в интересах наших стран и народов. Мы сохраняем верность тем, кто не отвернулся», — отметил он.

Между Госдумой и Палатой депутатов Ливии действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, создание постоянно действующей парламентской комиссии. В Госдуме надеются, что по мере стабилизации ситуации в Ливии и развития процесса национального примирения предусмотренные этим документом положения о поддержке по линии парламентов развития российско-ливийского взаимодействия в различных областях будут переводиться в практическую плоскость.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты депутатов Ливии Агила Салех провели встречу, в ходе которой подписали Соглашение о сотрудничестве. Также, следует из документа, стороны намерены способствовать укреплению двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, парламентарии двух стран будут взаимодействовать в рамках международных организаций и конференций, а также регулярно обмениваться информацией о своей деятельности, законодательными актами, печатными изданиями и иными материалами.

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