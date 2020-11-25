Москва, , 16:16 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил свою идею о выплатах пенсий напрямую из бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Сергей Миронова Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы пытались противопоставить антинародной реформе свою альтернативу. Тогда нас не поддержало не только думское большинство, но и те, кто сейчас начинают делить шкуру неубитого медведя. Если мы реально хотим добиться эффективной, прозрачной и справедливой пенсионной системы, которая отвечает интересам наших сограждан, нужно объединять усилия, а не затевать какие-то некрасивые разборки», — заявил Миронов, напомнив, что ряд законопроектов уже вносился в Госдуму.

Ранее Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы, а также предложил отказаться от Пенсионного фонда России (ПФР) и переходить к выплатам пенсий напрямую из бюджета.

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Через несколько дней с таким же предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Любопытны последние заявления руководителей Партии пенсионеров за справедливость. Так, член президиума центрального совета Андрей Широков заявил, что «Справедливая Россия» украла эту идею у их партии, а председатель ЦС Владимир Бураков высказал мнение, что наша партия использовала предложение Партии пенсионеров, с которым она выступила полгода назад, в связи с приближением думских выборов», — отметил Миронов.

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