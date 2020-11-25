Москва, , 16:04 — REGNUM Рабочая поездка президента России Владимира Путина в город Саров Нижегородской области отложена из-за нелётной погоды. Об этом 25 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков рассказал, что глава Российского государства 25 ноября «продолжает работу в Москве», в ходе которой проводит разные рабочие встречи, в частности — с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впечатление об увеличении количества российских миротворцев в Нагорном Карабахе является ошибочным.