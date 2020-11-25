Минск, , 15:50 — REGNUM Александр Лукашенко продемонстрировал «кадровую чехарду» при назначении силовиков на чиновничьи должности. Об этом в комментарии изданию «Политринг» заявил белорусский политолог Александр Тиханский.

Бывший лектор «Института национальной безопасности» (структура КГБ Белоруссии), который теперь позиционируется как «военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности» считает, что направление послами недавно отправленных в отставку глав Совбеза, Генпрокураптуры и Гостаможкомитета — это проблема кадров. По мнению, Тиханского, нынешняя кадровая иерархия постсоветской республики не имеет никакого смысла.

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«Мало того, я очень удручен снятием с должности главы МВД Юрия Караева. Он очень достойный человек. А его отправили курировать Гомельскую область», — сообщил политолог.

На самом деле Лукашенко назначил Караева помощником президента — инспектором по Гродненской области, а не Гомельской. Напомним, «очень достойного человека» обвиняют в причастности к убийствам безоружных манифестантов, пыткам и похищениям людей, погромам и другим преступлениям. Генпрокуратура и СК Белоруссии получили около двух тысяч заявлений от пострадавших, отказываясь привлекать подчинённых Караева к ответственности. Он включён в «чёрные списки» нежелательных персон Евросоюза, США, Украины и многих других стран.

«Причина тому — Администрация президента попросту не справляется со своими обязанностями. Ситуацию еще усугубляет выход Натальи Кочановой (спикера Совета Республики Нацсобрания, — прим.) на вторые роли в государстве, что является абсолютным артефактом и не поддается никакому анализу», — сказал политолог.

«АП делает всю эту кадровую чехарду, чтобы показать, что в государстве что-то делается, но на самом деле ничего не делается. И все эти перестановки кадров — очень мелкие моменты, которые никак не могут привести к улучшению обстановки в стране. Те люди, которые окружают Лукашенко, профессионально не подготовлены», — сообщил бывший преподаватель ИНБ КГБ Белоруссии.