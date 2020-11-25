Минск, , 15:39 — REGNUM Политическое руководство Белоруссии и пропагандисты «обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени». Об этом заявил Александр Лукашенко в приветствии делегатам и участникам XIV съезда провластного «Белорусского союза журналистов», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Белоруссия», — сказано в послании.

Лукашенко обратил внимание на новые угрозы, отметив: «Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность».

Напомним, в «Индексе свободы прессы» авторитетной международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» Белоруссия занимает 153-е место (в рейтинге 180 стран). Постсоветская республика является аутсайдером и в других аналогичных рейтингах.

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В Белоруссии действует два профессиональных союза журналистов — провластный БСЖ и БАЖ, объединяющий работников независимой (в том числе оппозиционной) прессы. Подобное разделение присутствует также среди белорусских литераторов и работников других сфер.

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