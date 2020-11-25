Подгорица, , 16:00 — REGNUM Генеральный директор оппозиционного гражданскогодвиженияЧерногории"УРА» Зоран Микич 25 ноября на пресс-конференции заявил, что лидеру коалиции «С чёрного на белое» Дритану Абазовичу угрожают расправой.

Микич добавил, что Абазовичу после выборов, проведённых в Черногории 30 августа, поступали десятки угроз в социальных сетях и по телефону, а также проводились собрания неизвестных людей у его дома в Ульцине. В МВД Черногории сообщили, что полиция постоянно предпринимает необходимые меры в рамках закона по защите Абазовича. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Однако Зоран Микич отметил, что до настоящего момента они не получали никакого ответа от полиции и Агентства национальной безопасности.

«Теперь мы знаем, что один региональный преступный клан напрямую угрожает его безопасности и жизни его семьи. Это региональный преступный клан, который действует не только в Черногории, но и в странах региона», — подчеркнул Микич, отметив, что речь идёт не о преступной группировке Черногории.

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