Кишинёв, 25 ноября 2020, 15:47 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после инаугурации. Об этом она заявила 25 ноября во время пресс-конференции.
Отметим, что инаугурация Санду запланирована на 24−25 декабря 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны намерены решить общие вопросы, «поросшие мхом».
Читайте ранее в этом сюжете: Украина и Молдавия готовы решать вопросы, которые «поросли мхом»