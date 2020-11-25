Кишинёв, , 15:47 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после инаугурации. Об этом она заявила 25 ноября во время пресс-конференции.

«В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинёв президента [Румынии] Клауса Йоханниса и встречу с президентом Зеленским», — рассказала она.

Отметим, что инаугурация Санду запланирована на 24−25 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны намерены решить общие вопросы, «поросшие мхом».

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