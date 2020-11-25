Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готовит новые ограничительные меры против нескольких десятков российских организаций, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что под санкции могут попасть в том числе Минобороны РФ и неназванное ФГУП, связанное с администрацией президента России.

Ограничительные меры также готовятся против 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо‑ и двигателестроения и научных центров.

Кроме того, в документе говорится о двух институтах «Росатома» и двух организациях «Роскосмоса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты с 6 ноября ввели санкции против российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group, нарушивших, по мнению Вашингтона, американское национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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