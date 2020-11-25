Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 15:33 — REGNUM В Ростовский районный суд Ярославской области поступил иск главы администрации Борисоглебского района Владимира Попова. Он оспаривает неудовлетворительную оценку своей работы за 2019 год, полученную от собрания представителей района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Владимир Попов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля 10 депутатов из 15 проголосовали за «неуд» главе. В ходе обсуждения депутаты озвучили ряд проблем: отсутствие ремонта стадиона, плохое состояние дорог и мостов (один из них, построенный несколько лет назад, рухнул), отсутствие школы в селе Вощажниково.

Если глава получает такую оценку два года подряд, это является основанием для отставки. Сейчас Попов пытается отменить оценку через суд. Аналогичный прецедент был в 2019 году в Переславле-Залесском. Правда, там в суд обратился не глава, а прокуратура. Тогда «неуд» был отменён по формальным основаниям.

По тому же пути идёт и борисоглебский глава. Он считает, что депутаты допустили ряд нарушений: не задали ему ни одного вопроса по работе в 2019 году, не обсудили тему на постоянных комиссиях, не получили заключения юридического отдела администрации, а также голосовали по данному вопросу дважды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат областной думы Ольга Секачёва назвала решение борисоглебских депутатов политическим. Попов в 2012 году избирался от «Справедливой России», оплотом которой в области считается именно этот район — родина депутата Госдумы Анатолия Грешневикова. Большинство в собрании представителей района принадлежит «Единой России».

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