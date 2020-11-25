Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев подверг критике деятельность руководства министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и призвал чиновников не заниматься «выискиванием блох».

По информации исполняющего обязанности главы ведомства Михаила Полухина, подготовить к осенне-зимнему периоду инженерные сети и коммунальные службы удалось в сжатые сроки из-за пандемии. Работы были начаты значительно позже. Глава региона возмутился, отметив, что системы жизнеобеспечения вне зависимости от коронавирусных ограничений должны работать в штатном режиме.

«Вы доложили, что мы успели. Я всё это знал и до сегодняшнего разговора. <…> У нормального хозяина в марте месяце начинается работа по подготовке к следующей зиме. <…> Пандемия станет скоро причиной всех наших проблем. Наши проблемы только в нас — в организации работы, принятии грамотных управленческих решений и качестве выполненных. Всё, других причин нет», — сказал Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на подготовку региона к зиме было направлено 5,3 млрд рублей.