Джакарта, , 15:22 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани приняла заместителя спикера парламента Южной Кореи Ким Сан-хе в Джакарте, сообщает Kompas.

Стороны обсудили сотрудничество между странами, от борьбы с COVID-19 до защиты рабочих-мигрантов в Южной Корее.

«Я надеюсь, что этот визит может еще больше укрепить отношения между двумя странами, так что это принесет более конкретную пользу для граждан двух стран», — заявила Пуан Махарани, выразив признательность за поддержку и сотрудничество между правительством Южной Кореи и Индонезией в борьбе с пандемией.

Между тем Пуан Махарани надеется на поддержку парламента Южной Кореи в улучшении защиты индонезийских рабочих-мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство социальных дел Индонезии наладило всестороннее сотрудничество с агентством международного сотрудничества Южной Кореи для оказания поддержки индонезийской молодежи.

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