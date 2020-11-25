Киев, , 15:24 — REGNUM Украинская власть настроена дать предпринимателям возможность получить в декабре «хоть какую-то прибыль», заявила 25 ноября в эфире украинского телевидения заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

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Таким образом Кравчук отреагировала на предложение министра культуры Александра Ткаченко ввести двухнедельный полный локдаун на новогодние праздники.

«Есть смысл в том, чтобы следующие суббота и воскресенье были последними в карантине выходного дня. Однозначно — бизнесу требуется время в декабре, чтобы в предпраздничный период была возможность получить прибыль, ведь это время очень важно для сферы услуг. Но это нужно делать с соблюдением карантинных норм», — подчеркнула представитель «Слуги народа».

Также Кравчук высказала мнение, что лучше было внедрить в ноябре полный локдаун вместо карантина выходного дня — «тогда бизнес 2−3 недели не работал бы, но потом вернулся бы к работе».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас отдельные представители украинской власти высказываются за введение полноценного локдауна на все зимние праздники.

Сегодня же на заседании правительства Украины премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что власть готовится ко всем возможным сценариям — в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники.