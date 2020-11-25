Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Петербургские депутаты окончательно запретили продажу «веселящего газа» несовершеннолетним, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении 25 ноября. Его авторами выступили единороссы Юрий Бочков, Сергей Соловьев, Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь продажа закиси азота будет грозить физическим лицам штрафом до 5 тыс. рублей, должностным — до 20 тыс. рублей, юридическим — до 50 тыс. рублей.

Ранее петербургские парламентарии призывали коллег из Госдумы ускорить принятие федерального закона, который запретит продажу «веселящего газа» в принципе, так как на региональном уровне законодатели не могут ограничить в праве покупки взрослых людей.

Добавим, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже поручила сенаторам принять закон до конца года.

«Два года лежит этот закон! Кто-то за это должен нести ответственность? Что вообще происходит? Травят наших детей. Деньги совсем застилают глаза. Это, конечно, и наша недоработка — поручаю сенаторам, действуя самым активным образом, обеспечить принятие закона о запрете продажи «веселящего газа». Надо принимать его срочно, нельзя больше тянуть резину», — сказала Матвиенко.

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