Сухум, , 15:39 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что в Сухум в составе делегации прибыли Джихан Султан-оглу, представляющий ООН, Тайво Клаар от Евросоюза и Рудольф Михалк от ОБСЕ. Стороны обсудили очередной раунд переговоров в формате Женевских дискуссий, который должен пройти 10 и 11 ноября.

«Мы стремимся строить и развивать свое государство, хотим мира на нашей земле, и я рассчитываю на то, что вы окажете нам в этом поддержку и Женевские дискуссии будут серьезным инструментом для достижения долгосрочного мира в Абхазии и во всем регионе», — цитируют в пресс-службе Бжанию.

Напомним, формат Женевских дискуссий действует с 2008 года. Площадка была создана для урегулирования отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Также в этом формате принимают участие Россия и США. В октябре должен был состояться 51-й раунд переговоров, но его перенесли из-за пандемии.

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