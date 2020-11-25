Киев, , 14:58 — REGNUM Объявленный властями Украины заранее полный локдаун на зимние праздники поможет бизнесу в прогнозировании своих убытков.

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Об этом 25 ноября в эфире украинского телевидения заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

Ткаченко, который накануне предложил объявить новогодний локдаун, подчеркнул, что высказал личную точку зрения, «которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня», а не позицию правительства.

«Мы понимаем прекрасно, что в той или иной степени ограничения нужны. Мы видим высокие цифры заболевания, а с логической точки зрения, на новогодние праздники — самая большая скученность людей… Мне кажется, что если бы был такой двух-трехнедельный ограничительный период, это бы дало возможность бизнесу прогнозировать свои убытки», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что креативная индустрия и сфера культуры должны заранее понимать, когда могут быть введены дополнительные ограничения.

ИА REGNUM напоминает, что до конца ноября на Украине действует «лондаун выходного дня». Вместе с тем, целый ряд высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе министр Ткаченко, в последние дни заявили о необходимости ввести полный локдаун на новогодние праздники.

20 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер, и уже в ближайшее время кабмин может ввести полный локдаун, который продлится несколько недель.