Париж, , 15:14 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не собирается «осуждать ни всех полицейских, ни префекта полиции» из-за «неприемлемых действий некоторых из них» во время разгона лагеря беженцев в центре Парижа.

В ходе своего интервью на канале France 2 в среду, 25 ноября, через два дня после ликвидации лагеря на площади Республики в центре столицы, глава французского МВД заявил, что «вновь выражает свое доверие» префекту полиции Парижа Дидье Лальману.

«Это я ему приказал эвакуировать беженцев с площади Республики. Ликвидация лагеря была абсолютно законной. Просто некоторые полицейские позволили себе неприемлемые действия», — заявил министр в соответствии со своими более ранними словами о том, что «некоторые кадры разгона нелегального лагеря мигрантов на площади Республики» его «шокируют».

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети и вызвали живое возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарманен пообещал «разобраться» с полицейскими, 23 ноября в Париже жестко разогнавшими лагерь мигрантов, прибывших по большей части из Афганистана.

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