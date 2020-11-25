Киев, , 14:56 — REGNUM Представители парламентских фракций «Голос», «Европейская солидарность» и «Слуга народа» обратились в правоохранительные органы Украины из-за высказываний депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Рената Кузьмина. Об этом заявил депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин, сообщило 25 ноября издание «Новое время».

Поводом стали слова Кузьмина, который назвал так называемую «Революцию достоинства» 2014 года государственным переворотом.

«Весь мир признал «Революцию достоинства», а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат», — считает Юрчишин.

Парламентарий выразил надежду, что правоохранители в ближайшее время возбудят уголовное дело против депутата ОПЗЖ и «его приспешников, которые пытаются переписать историю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил, что Украина не преодолеет последствия госпереворота 2014 гола, пока обществу не расскажут правду о тех событиях.

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