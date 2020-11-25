Киев, , 14:44 — REGNUM Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что внутриполитический кризис, вызванный решением Конституционного суда, быстро урегулировать нельзя.

Об этом она сообщила на брифинге сегодня, 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем она убеждена, что угрозы безвизовому режиму с ЕС из-за этого кризиса нет и ситуация контролируемая.

«Президент демонстрирует высокий уровень лидерства в этом процессе… государство обеспечивает адекватное реагирование на этот вызов. Но это не могут быть быстрые решения — это должны быть сложные политико-правовые консенсусы», — отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что активная реакция украинской власти и общая позиция о преданности антикоррупционным реформам дает возможность говорить, что угрозы безвизовому режиму с ЕС нет.

ИА REGNUM напоминает, что нынешний кризис на Украине спровоцировало решение Конституционного суда, который ранее отметил часть антикоррупционной реформы. В ответ Зеленский пообещал отменить это решение и добиться роспуска этого состава суда через Раду, хотя ни у президента, ни у парламента соответствующих полномочий нет. Позже кризис затянулся, поскольку Зеленский и часть его офиса, а также руководство Рады и некоторые судьи Конституционного суда заразились коронавирусом. Судя по последним заявлениям Зеленского, механизм разрешения кризиса должна наработать Венецианская комиссия.