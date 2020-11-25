Сараево, , 14:41 — REGNUM В Федерации Боснии и Герцеговины, одном из двух энтитетов БиГ, сегодня, 25 ноября, отмечается День государственности БиГ.

В этот день в 1943 году в Мрконич Граде, в юго-западной части Боснии и Черцеговины, прошла первая сессия Национального антифашистского совета народного освобождения Боснии и Герцеговины. Это был высший политический, представительный и законодательный орган, который решил, что Босния и Герцеговина должна быть равноправным федеративным субъектом в рамках югославской федерации.

По случаю Дня государственности член президиума БиГ Шефик Джаферович заявил в своем поздравительном послании, что это «особая дата, которая символизирует наши высшие ценности».

Во вторник, 24 ноября, он направил поздравительное послание гражданам, заявив, что из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, президентство БиГ не может организовать обычный прием.

Поздравления отправил также член президиума БиГ Желько Комшич.

Праздник не отмечается в другом энтитете Боснии и Герцеговины Республике Сербской, поскольку представители властей РС считают, что БиГ была создана не 25 ноября, а 21 ноября, в день парафирования Дейтонского мирного соглашения. В Республике Сербской этот день отмечается как праздник.

Общее рамочное соглашение о мире в БиГ или Дейтонское соглашение было подписано во время конференции, проходившей с 1 по 21 ноября 1995 года на американской авиабазе Райт-Паттерсон недалеко от города Дейтон. Соглашение было официально подписано в Париже 14 декабря 1995 года.

В Боснии и Герцеговине нет закона о праздниках на государственном уровне.