Париж, , 14:54 — REGNUM В Париже прошли протесты против жесткого обращения полицейских с мигрантами в ходе разгона лагеря, образовавшегося в центре столицы на площади Республики. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает Le Figaro.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вечером 24 ноября несколько тысяч протестантов, многие из которых были представителями ассоциаций, помогающих беженцам, собрались на площади Республики для проведения мирной демонстрации.

Позднее несколько сотен манифестантов устроили шествие по улице Тюрбиго, переворачивая и даже поджигая мусорные баки, кидая пластиковые бутылки в полицейских и взбираясь на полицейские машины. Полицейские окружили протестующих и заставили их зайти в метро.

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети и вызвали живое возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел ФранцииЖеральд Дарманен пообещал «разобраться» с полицейскими, 23 ноября в Париже жестко разогнавшими лагерь мигрантов, прибывших по большей части из Афганистана.

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