Красноярск, , 14:34 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что лично проверяет новогодние подарки для школьников, а иногда и дегустирует «сладкую начинку». Об этом он написал в своём Instagram.

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«Пандемия вносит свои поправки в наши городские планы по встрече Нового года. Но эти ограничения не должны свести на нет волшебство праздника для наших ребятишек. Поэтому все ученики начальных классов — более 65 тысяч ребят, — как и прежде, получат сладкие подарки, — отметил Еремин. — Я всегда очень трепетно отношусь к их подготовке, проверяю игрушку-упаковку и «сладкую начинку». Иногда и дегустирую, — так сказать, пользуюсь служебным положением. А в этом году мы впервые готовим к подарку ещё и интерактивную игру. Так что совместим приятное с полезным».⠀

Мэр также уточнил, что торжественные открытия ёлок с концертами и народными гуляниями в Красноярске решили не проводить. Новогодние площадки и ледовые городки будут открывать по мере готовности.⠀