Новосибирск, , 14:24 — REGNUM В Новосибирске избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора города Дениса Ференца. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центральном районном суде муниципалитета.

Арест (сс) George Hodan

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25 ноября 2020 года в отношении обвиняемого Ференеца Д. Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года», — уточнили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего прокурора Новосибирска задержали 23 ноября 2020 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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