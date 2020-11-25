Париж, , 14:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране 28 ноября будут возобновлены богослужения в религиозных учреждениях, несмотря на пандемию вируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает Le Figaro.

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В своей речи на французском телевидении глава Франции заявил, что богослужения будут продолжены при условии, что на них «будут присутствовать не более 30 человек».

Напомним, лидеры христианских конфессий во Франции представили в Совет по обороне и национальной безопасности предложения о том, как организовать богослужения в период пандемии SARS-CoV-2.

Эти предложения включают расстояние в два метра между каждым участником молитвы, ограничение в 50 человек для одновременно находящихся в церкви прихожан, обязательное ношение маски и обработку рук антисептиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября президент Франции объявил, что общенациональный карантин, введённый в начале ноября во Франции, может быть полностью отменён с 15 декабря, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

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